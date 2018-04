Xbox-Update : Neue Bild-Einstellungen und verbesserte Audio-Optionen

Xbox stellt ein neues Update zur Verfügung. Es ermöglicht bessere Einstellungen von Bild und Audio. Auch können Nutzer in den Game Hubs an Community-Turnieren teilnehmen.

von dpa

26. April 2018, 11:04 Uhr

Xbox-Besitzer bekommen mit dem neuen Software-Update bessere Einstellungsmöglichkeiten für die Darstellung und die Audio-Ausgabe. Wie Hersteller Microsoft mitteilte, ist das Update ab sofort für Xbox One, One X und One S erhältlich.

So können Nutzer beispielsweise die dynamische Wiederholfrequenz auf AMD Radeon FreeSync- und FreeSync 2-kompatiblen Bildschirmen verwenden, was den Spielablauf flüssiger gestalten soll. Außerdem lässt sich nun eine Auflösung von 2560 mal 1440 Pixeln (1440p) für Spiele und andere Inhalte einstellen.

Genauer zu bedienen sind künftig auch die Audio-Einstellungen. Die Lautstärke der Sprachausgabe kann jetzt unabhängig von der Lautstärke des Systems justiert werden. Wer eigene Hintergrundmusik nutzt, kann deren Lautstärke über die entsprechende App separat einstellen.

Hinzu kommen Änderungen beim Streaming von Inhalten, ein Update für den Edge-Browser, und Community-Turniere sind für unterstützte Spiele direkt in Game Hubs verfügbar.