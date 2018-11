Neues Feature in Aussicht : Nachrichten im Facebook-Messenger zurückholen

Wie bereits in anderen Ländern wird es auch bald in Deutschland möglich sein, im Messenger von Facebook verschickte Nachrichten nachträglich zu löschen. Doch wie geht das?

von dpa

19. November 2018, 12:26 Uhr

Ein blöder Vertipper oder eine Nachricht, die eigentlich an jemand anderes gehen sollte: Es gibt viele Gründe, um eine Nachricht im Messenger zurückzuziehen. Was bei Whatsapp schon eine ganze Weile funktioniert, wird nun auch beim Facebook Messenger eingeführt.

Wie die Technikseite «techcrunch.com» berichtet, wird die Funktion derzeit in mehreren Ländern wie Polen und Bolivien in den iOS- und Android-Apps bereitgestellt.

Dem Bericht zufolge soll das Zurückziehen der Nachrichten aber weltweit möglich sein. Wann die Funktion in Deutschland zur Verfügung steht, war zunächst nicht bekannt.

Zum Zurückziehen müssen die Nutzer lange auf die Nachricht tippen. Dann erscheint ein Menü, in dem sie die Option «Löschen» und dann «Für alle löschen» auswählen können. Das geht allerdings nicht unbegrenzt. Sender können ihre Nachricht nur in den ersten zehn Minuten nach dem Abschicken zurückziehen. Den Empfängern wird dann wie in Whatsapp angezeigt, dass eine Nachricht gelöscht wurde.