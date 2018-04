Kurzer Überblick : Musikvideos und Actioncam: Neues aus der Technikwelt

Der Frühling setzt sich durch. Jetzt verbringen Menschen wieder mehr Zeit im Freien. Wie gut, dass sich die neuen Technik-Produkte so gut für Outdoor-Aktivitäten eignen.

von dpa

03. April 2018, 14:05 Uhr

Neue Einsteiger-Actioncam von GoPro

Von GoPro gibt es ein neues Einsteigermodell. Die Actioncam filmt in maximal 2560 zu 1440 Pixel (60 Bilder pro Sekunde) und in bis zu zehn Metern Wassertiefe. Das Filmmaterial wird direkt an eine verbundene Smartphone-App gesendet, die Bedienung erfolgt über ein zwei Zoll großes Touchdisplay. Außerdem hört die Kamera auf Sprachkommandos. Der Neuzugang GoPro Hero ist mit mehr als 30 aktuellen GoPro-Halterungen kompatibel und kostet rund 220 Euro.

AppleMusic integriert Musikvideos

AppleMusic erweitert das Streamingangebot um zahlreiche Musikvideos. Vertreten sind deutsche und internationale Künstler, die Streaming-App hält auch nach Genres und Künstlern sortiere Spiellisten bereit. Apple will außerdem ein Angebot an exklusiven Videos ausbauen. Aktuell kostet Apples Musikstreaming rund 10 Euro im Monat. Abonnenten erhalten die Videos ohne Mehrkosten.

Powerbank mit drahtloser Ladung

Induktion statt Stecker: Bei einer Powerbank gibt es das bislang noch selten. Eines der Angebote ist die Ultron PB 8000 wireless. Sie lädt USB-Geräte per Kabel, kann aber auch kompatible Geräte per Induktion laden. Der eingebaute Akku fasst nach Herstellerangaben 8000 Milliamperestunden. Der Preis: rund 40 Euro.