Sondermodell von Motorola : Moto G100 bringt Ringlicht und neue Plattform Ready for

Seit zehn Jahren gibt es Motorolas Moto-G-Serie. Zum Jubiläum gibt es ein Sondermodell mit starker Hardware und einer neuen Plattform namens Ready for. Sie verbindet Smartphones und große Bildschirme.

Berlin | Motorola macht das Smartphone zum Spiel- und Arbeitsgerät. Das neue Moto G100 lässt sich nämlich per USB-C-Kabel mit Computerbildschirmen oder Fernsehern verbinden und so als Computerersatz oder Spielkonsole betreiben. Ready for nennt Motorola diese neu eingeführte Plattform. Dazu hat der 6,7-Zoll-Androide Qualcomms Snapdragon 870, 8 Gigabyte (GB) ...

