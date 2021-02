Nach tagelanger Verzögerung : „Monitor“-Beitrag auf Facebook wieder online

Alles ein Irrtum? Facebook rudert zurück. Der „Monitor“-Beitrag ist wieder online. Doch gegen solche Sperren dürften sich andere nicht so erfolgreich wehren können, schätzt der Chef des Politmagazins.

Hamburg | Facebook hat einen gesperrten Beitrag des ARD-Politikmagazins „Monitor“ zu dem rassistisch motivierten Anschlag mit neun Toten in Hanau mit tagelanger Verspätung am Samstag wieder online gestellt. Der Konzern hatte bereits am Mittwoch eingeräumt, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.