Umdenken bei Nintendo : «Mario Kart» kommt aufs Smartphones

Mit Super Mario und seinem Bruder Luigi können Gamer seit mittlerweile über zwei Jahrzehnten halsbrecherische Verfolgungsjagden in verrückten Fahrzeugen austragen. Bisher kamen jedoch nur Besitzer von Nintendo-Geräten in den Genuss des Spiels. Das soll sich nun ändern.

von dpa

01. Februar 2018, 10:42 Uhr

Nintendo wird eines seiner populärsten Spiele - das Renn-Game «Mario Kart» auch auf Smartphones bringen. Fans müssen sich aber noch gedulden.

Es könnte über ein Jahr dauern, da der Erscheinungstermin nur für das bis Ende März 2019 laufende nächste Geschäftsjahr angekündigt wurde. Nintendo hatte lange darauf beharrt, seine Spiele nur auf hauseigenen Konsolen nutzbar zu machen.

Doch der Vormarsch der Smartphones zwang die Traditionsfirma bereits zum Umdenken. Ein «Super Mario»-Spiel für Smartphones wurde über 200 Millionen Mal heruntergeladen und kommt laut Nintendo auf 20 Millionen monatlich aktive Nutzer.

Nintendo konnte zuletzt durch den Erfolg der neuen Konsole Switch die Krise der vergangenen Jahre hinter sich lassen. Die Prognose für den Absatz des Geräts im Ende März auslaufenden Geschäftsjahr wurde von 14 auf 15 Millionen erhöht. Obwohl man die Switch nicht nur zu Hause am Fernseher, sondern auch unterwegs nutzen kann, will Nintendo auch an seiner betagten mobilen Konsole 3DS festhalten, wie Firmenchef Tatsumi Kimishima betonte. Sie solle als Gerät für den schmaleren Geldbeutel vermarktet werden.

Außerdem macht Nintendo auch einen neuen Anlauf, seine beliebten Figuren ins Kino zu bringen. Gemeinsam mit dem «Minions»-Studio Illumination werde an einem «Super Mario»-Animationsfilm gearbeitet. Wann er erscheint, soll später bekanntgegeben werden. Ein erster «Super Mario»-Film mit menschlichen Schauspieler hatte 1993 schlechte Kritiken bekommen.