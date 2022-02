Wirtschaft : Mann soll Forum für Missbrauchsdarstellungen gegründet haben

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen einen 30-Jährigen erhoben, der im Darknet ein Forum zum Austausch sogenannter Kinderpornografie gegründet und moderiert haben soll. Der Mann sei beim Landgericht Verden wegen bandenmäßigen Verschaffens sogenannter kinderpornografischer Inhalte in zehn Fällen, wegen Verbreitens, Erwerbs und Besitzes derartiger Inhalte in 33 Fällen sowie wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in 11 Fällen angeklagt, teilte die Behörde am Montag mit. Der Mann sei seit dem vergangenen Oktober in Untersuchungshaft, er habe sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover gemeinsam mit der Polizeiinspektion Diepholz und dem Bundeskriminalamt ergaben, dass der 30-Jährige zwischen September 2017 und Dezember 2018 als Mitglied einer Bande das Forum namens „Isla Del Muerta“ im sogenannten Darknet gegründet und moderiert haben soll. Das Darknet ist ein versteckter Teil des Int...

