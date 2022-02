DW in Russland : Kreml warnt vor Eskalation um Sendeverbot für Deutsche Welle

Es dürfte die ohnehin schon angeschlagenen deutsch-russischen Beziehungen weiter belasten: Dass Russland die Deutsche Welle verboten hat, wird hierzulande verurteilt. Moskau sieht die Eskalation in Berlin.

Nach dem Sendeverbot für die Deutsche Welle (DW) in Russland hat das Außenministerium in Moskau vor einer Zuspitzung der Lage gewarnt. „Wenn Deutschland auf Eskalation aus ist, dann werden wir entsprechend antworten“, sagte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa in Moskau. „Wenn Deutschland sich auf eine Normalisierung der Situation einlässt, dann antw...

