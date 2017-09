Face ID und größeres Display : iPhone X: Überspringt Apple das iPhone 7S?

vergrößern 1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

von Marc Otten

erstellt am 11.Sep.2017 | 11:09 Uhr

iPhone 8 und iPhone X statt iPhone 7S? Apple zeigt drei neue iPhones bei einer Keynote am 12. September. Das iPhone X kommt mit völlig neuem Design und exklusiven Funktionen – und soll so viel kosten, wie kein iPhone zuvor. Alle Fakten und Gerüchte zum iPhone X im Überblick.

iPhone X auf einen Blick:

iPhone X wurde lange als iPhone 8 gehandelt

erstmals mit OLED-Bildschirm und 5,8 Zoll

Rückseite aus Glas statt Aluminium

kein Homebutton mehr

Laden auch per Induktion

teurer als andere iPhones

statt iPhone 7S und iPhone 7S Plus soll es das iPhone 8 und iPhone 8 Plus geben

Vorstellung bei Keynote am 12. September 2017

Verkaufsstart für iPhone 8 und iPhone 8 Plus wohl am 22. September

Verkaufsstart für iPhone X möglicherweise später.

iPhone 2017: Drei Modelle auf einen Streich

Apple wird bei einer Keynote am 12. September 2017 drei neue iPhones auf einmal vorstellen: Die Nachfolger des iPhone 7 (4,7 Zoll Bildschirmdiagonale) und iPhone 7 Plus (5,5 Zoll), sowie ein drittes iPhone (5,8 Zoll) mit neuem Formfaktor und exklusiver Ausstattung. (Weiterlesen: Das stellt Apple bei der Keynote zum iPhone 8 noch vor)

iPhone 8, iPhone X, iPhone Pro – kein iPhone 7S?

In Sachen Namensgebung waren sich die Köche in der Gerüchteküche lange Zeit nicht einig. Für das Sondermodell werden iPhone 8, iPhone Pro, iPhone Edition oder iPhone X gehandelt. Eine vorab veröffentlichte finale Version von iOS 11 listet die Geräte als iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X. Demnach überspringt Apple bei der Namensgebung das iPhone 7S und iPhone 7S Plus. So würden das iPhone 8 der Nachfolger des iPhone 7 und das iPhone 8 Plus der Nachfolger des iPhone 7 Plus. Das wäre eine Neuerung bei Apple. (Weiterlesen: Software-Panne – Apple verrät Details über neues iPhone)

Apple ist beim iPhone bislang im sogenannten Tick-Tack-Rhytmus verfahren: Das Tick war das neue Modell, das Tack die überarbeitete Version mit einem „S“ als Namenszusatz. Die Gerüchte-Webseite 9to5mac will auf der IFA erfahren haben, dass die Geräte die Namen iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone Edition tragen. Apple hat bereits die Apple Watch Edition im Programm. Dabei handelt es sich um die mit Abstand hochwertigste und teuerste Version Computeruhr.

Major casemaker updated internal skus this week to iPhone 8, iPhone 8 plus and iPhone edition — Seth Weintraub (@llsethj) 1. September 2017

iPhone X: Kleiner, aber größerer Bildschirm

Das iPhone X hat zwar den größten Bildschirm der 2017er iPhones, reiht sich bei der Gerätegröße aber zwischen iPhone 8 und iPhone 8 Plus ein. Es wird nur etwas größer sein als das aktuelle iPhone 7 oder das iPhone 7S. Das liegt am nahezu rahmenlosen Design des iPhone X.

iPhone X ohne Homebutton

Das nahezu rahmenlose Design des iPhone X macht sich besonders durch den Wegfall des unteren Randes bemerkbar, wo bislang der Homebutton sitzt. Der ikonische iPhone-Homebutton fällt beim iPhone X weg. Bei der Bedienung des iPhone X soll der Homebutton durch Software-Tasten und Gestensteuerung ersetzt werden.

iPhone X setzt auf Gesichtserkennung

Apple integriert die Fingerabdrucktechnologie „Touch-ID“ bislang in die Fläche des Homebutton. Offen ist, ob Apple „Touch ID“ beim iPhone X in den Bildschirm integriert oder ganz darauf verzichtet. Das iPhone X soll auf eine präzise und schnelle Gesichtserkennung „Face ID“ setzen, mit der Nutzer das iPhone entsperren oder Käufe autorisieren können.

iPhone X mit OLED-Display

Außerdem soll das iPhone X das erste iPhone mit OLED-Bildschirmtechnologie sein. Im Vergleich zu bisher verwendeten LED-Bildschirmen sind OLED-Displays leuchtstärker, brillanter, energieeffizienter und bieten tieferes Schwarz. Bislang nutzt Apple OLED nur bei der Apple Watch und der Eingabeleiste im Macbook Pro. Konkurrenten wie Samsung setzten schon länger auf OLED-Bildschirme.

iPhone 8 und iPhone X aus Glas und Edelstahl?

Beim iPhone X soll Apple wieder auf eine Rückseite aus Glas setzen, wie vom iPhone 4 und iPhone 4S bekannt. Seit dem iPhone 5 lässt Apple auf der Rückseite Aluminium verbauen. Der Rahmen, der Vorder- und Rückseite verbindet, soll aus Edelstahl oder Aluminium sein. Möglich scheint, dass auch iPhone 8 und iPhone 8 Plus ein Glasgehäuse bekommen.

iPhone X wohl mit 3D-Kamera

Das iPhone 7 Plus hat ein Dual-Kamerasystem mit einem Weitwinkel- und einem Teleobjektiv. Das iPhone X soll mit einem 3D-Kamerasystem ausgerüstet sein. Apple Chef Tim Cook hat mehrfach betont, dass er „Augmented Reality“, also um digitale Elemente ergänzte Realität, für enorm zukunftsträchtig hält. Die Kameras des iPhone X könnten für Apple einen ersten wichtigen Schritt auf diesem Gebiet darstellen. Viel ist über die Technik jedoch nicht bekannt.

iPhone X: Wohl so teuer wie noch kein iPhone zuvor

Das iPhone X mag bei Technikbegeisterten für Vorfreude sorgen – doch OLED, Induktion und 3D-Kameras haben ihren Preis. Laut Gerüchteküche soll das Sondermodell mehr als 1000 Dollar kosten – zum Vergleich: Das iPhone 7 kostet in den USA ab 649 Dollar (759 Euro Verkaufspreis in Deutschland), das iPhone 7 Plus ab 769 Dollar (899 Euro in Deutschland). Bleibt Apple seiner Preisstruktur treu, würde das iPhone X in Deutschland ab 1100 Euro kosten.

iPhone X: Laden per USB-C – und Induktion?

Das Ladekabel für das iPhone X wird vermutlich verändert. Statt Lightning > USB wird das Sondermodell wohl mit dem moderneren Lightning > USB-C-Kabel ausgeliefert. Dann könnten Apple-Nutzer das iPhone X zum Beispiel direkt an das Macbook Pro anschließen, das nur noch die kleineren USB-C-Anschlüsse hat. Gut möglich, dass Apple noch einen Adapter beilegt, damit Kunden auch ihre alten USB-Ladegeräte benutzen können. Laut Gerüchteküche kann das iPhone X auch per Induktion geladen werden. Eine passende Ladematte soll Apple als Zubehör anbieten. Erfahrungen mit der Technologie hat Apple bereits bei der Apple Watch gesammelt. (Im Test: Das kann Apples iPad Pro 10,5 Zoll)