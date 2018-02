Beliebt bei Apple-Nutzern : iOS-Charts: Apps für Ordnungsfans sind beliebt

Ein tragbarer Scanner und ein digitales Maßband: In dieser Woche stehen Planungs- und Verwaltungs-Apps besonders hoch im Kurs, wie die Top-Ten der iOS-Programme zeigen.

von dpa

08. Februar 2018, 09:45 Uhr

Der Winter ist die beste Jahreszeit, um endlich einmal Ordnung zu schaffen. Derzeit werden besonders häufig die Wohnung und Unterlagen aufgeräumt - wie die iOS-App-Charts zeigen.

Wer die Wohnung mit neuen Möbeln umgestalten möchte, für den kann «CamToPlan PRO» (9,99 Euro) sehr hilfreich sein. Egal ob Heimwerker oder Profi - dieses digitale Maßband ermöglicht es jedem, Entfernungen und Flächen horizontal zu messen - und so Grundrisse ganz einfach selbst zu erstellen. Die Dateien sind anschließend in verschiedene Formate exportierbar und können in sozialen Netzwerken oder per E-Mail geteilt werden. «CamToPlan PRO» belegt Platz acht der meistgekauften iPhone-Apps.

Wer die kalte Jahreszeit dafür nutzen möchte, Ordnung in die eigenen Unterlagen zu bringen, der kann das beispielsweise mit dem «iScanner» (5,49 Euro) tun. Mit diesem Programm kann man beliebige Dokumente jederzeit scannen, speichern und teilen. Auch mehrseitige Scans sind möglich. Die Scan-App landet auf dem neunten Rang der kostenpflichtigen Apps für das iPhone.

Wer seine pdf-Dateien auf dem iPhone oder iPad lesen, bearbeiten oder kommentieren möchte, der ist mit «PDF Expert von Readdle» (10,99 Euro) gut beraten. Mit diesem Tool kann man beispielsweise Texte, Stempel oder Hervorhebungen in eine pdf-Datei einfügen, Dokumente unterschreiben oder zusammenführen. «PDF Expert von Readdle» schafft es bei den bei den meistgekauften iPad-Apps auf Platz acht.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 6 Oje, ich wachse! Domus Technica 2,29 7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 8 CamToPlan PRO Tasmanic Editions 9,99 9 iScanner - Dokumenten Scanner. BPMobile 5,49 10 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 2 Knife Hit Ketchapp kostenlos 3 YouTube: Ansehen & Entdecken Google, Inc. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 Splashy! Voodoo kostenlos 6 Bitmoji Bitstrips kostenlos 7 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 8 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 9 Facebook Facebook, Inc. kostenlos 10 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 2 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 5 WzPad für WhatsApp Pro Wzp Solutions Lda 3,49 6 The Room Fireproof Games 1,09 7 Duet Display Duet, Inc. 10,99 8 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 9 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49 10 The Room Two Fireproof Games 2,29

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler P reis in Euro 1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 2 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 3 WzPad für WhatsApp für iPad Wzp Solutions Lda kostenlos 4 YouTube: Ansehen & Entdecken Google, Inc. kostenlos 5 Taschenrechner Pro+ für iPad Apalon Apps kostenlos 6 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 7 ZDFmediathek ZDF kostenlos 8 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos 9 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 10 Puzzles - Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos