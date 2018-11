Für Apple-Nutzer : iOS-App-Charts: Mentale Sprünge und lustige Bilder

Diese Woche bringt eine Sticker-App für einen bekannten Messenger-Dienst jede Menge Spaß in den Top Ten der iOS-Apps. Auch ein praktisches Tool für Eltern darf kräftig mitmischen.

15. November 2018, 17:39 Uhr

Neu auf Platz sieben der meistgeladenen iPhone-Apps ist «Meme sticker pack for WhatsApp». Außerdem vorne in den Charts ist eine Anwendung für frischgebackene Eltern.

Mit «Meme sticker pack for WhatsApp» können User im Whatsapp-Chat nicht nur vordefinierte Smilies oder Gifs verwenden, sondern auch lustige Internet-Memes direkt als Sticker verschicken.

Die bekanntesten Meme-Sticker aus dem Netz sind dabei als Themenpakete verfügbar. Sie können nach Installation der App einfach in Whatsapp importiert werden. Anschließend lassen sie sich direkt im Messenger an den jeweiligen Gesprächspartner versenden und sorgen hier für Abwechslung. «WhatsApp Messenger» selbst belegt wie in der Vorwoche Rang zwei der kostenfreien Apps für iPhone und iPad.

Die App «Oje, ich wachse!» (3,49 Euro) hilft Müttern wie Vätern dabei, die Entwicklung ihres Babys während der ersten 20 Lebensmonate im Auge zu behalten. Diese App informiert in Form eines personalisierten Wochenkalenders über die mentale und physische Entwicklung sowie über empfindliche Phasen des Babys. Dabei dient sie auch als Erinnerungstool für bevorstehende Veränderungen. «Oje, ich wachse!» landet auf dem achten Platz der meistgekauften iPhone-Apps.

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Plantsnap - Pflanzen bestimmen PlantSnap, Inc. 2,29 7 Assassin's Creed Identity Ubisoft 0,49 8 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 9 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 10 WatchChat for WhatsApp Alexander Nowak 3,49

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 4 McDonald’s Deutschland McDonald's Deutschland kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos 6 TikTok musical.ly Inc. kostenlos 7 Meme sticker pack for WhatsApp Appwise LLC kostenlos 8 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos 9 Find Differences: Detective Fastone Games kostenlos 10 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Notability Ginger Labs 10,99 3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 6 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99 7 Football Manager 2019 Touch SEGA 21,99 8 Duet Display Duet, Inc. 10,99 9 Stardew Valley Chucklefish Limited 8,99 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 2 Messenger für WhatsApp - iPad Gorilla Technologies kostenlos 3 DAZN Sport Live Stream DAZN kostenlos 4 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos 6 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 7 Mein Talking Tom 2 Outfit7 Limited kostenlos 8 Sky Go Sky kostenlos 9 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 10 Amazon Amazon kostenlos