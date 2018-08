Top-Games für iPhone und iPad : iOS-App-Charts: Glühender Asphalt und Leichen im Keller

Ein Arcade-Rennspiel bringt diese Woche jede Menge Bewegung in die Charts. Ebenfalls angesagt ist ein Physik-Puzzle mit Ball und Stern. Und ein mysteriöser Nachbar sorgt für Gruselmomente.

09. August 2018, 12:21 Uhr

Der Keller des Nachbarn birgt ein dunkles Geheimnis. Nur welches? In dem kostenlosen Abenteuerspiel «Hello Neighbor» muss dieses Rätsel gelöst werden. Dabei versucht der Spieler, sich in das Haus des Nachbarn zu schleichen, um das Mysterium um seinen Keller aufzudecken. Doch der unheimliche Nachbar unternimmt fast alles, um dies zu verhindern. Die App mit kreativen Rätseln in einer gruselig-verwirrenden Welt landet auf Rang acht der meistgeladenen Games für das iPad.

Neuer Champion auf Platz eins der kostenfreien Apps für das iPhone und auf Platz vier für das iPad ist «Asphalt 9: Legends». Hier heißt es: Vollgas! Bei diesem Rennspiel sucht sich der Spieler seinen persönlichen Traumsportwagen aus und fährt temporeiche Rennen an faszinierenden Orten - vom Himalaya-Gebirge bis zur amerikanischen Wildnis. Immer mit dem festen Ziel vor Augen, die neue Asphalt-Legende zu werden. Grafikeffekte, Wageneditor und Mehrspieler-Modus sorgen dabei für Abwechslung.

Bei dem Video-Puzzlespiel «Hello Stars» ist ordentlich Köpfchen angesagt! Ziel ist es, einen roten Ball zu einem gelben Stern zu führen. Dazu muss der Spieler mit einem virtuellen Stift Linien zeichnen, um Ball und Stern zueinander zu bringen. Alle Objekte des Spiels folgen dabei den Gesetzen der Schwerkraft. Die App mit einfacher Handhabung und zahlreichen Leveln schafft es auf den ersten Platz der meistgeladenen iPhone-Games.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 4 Pou Paul Salameh 2,29 5 Doodle Jump Lima Sky 0,49 6 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 7 Earth Impact Nicolas Schulz 0,99 8 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 9 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 10 Bridge Constructor Portal Headup Games GmbH & Co KG 5,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Hello Stars Fastone Games kostenlos 2 Helix Jump Voodoo kostenlos 3 TENKYU Voodoo kostenlos 4 Asphalt 9: Legends Gameloft kostenlos 5 PLANK! Kwalee kostenlos 6 Fuzzy Critters PeopleCorp Gaming kostenlos 7 Slices Good Job Games kostenlos 8 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos 9 Fortnite Epic Games kostenlos 10 Hole.io Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Papers, Please 3909 8,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 4 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 5 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 The Room Fireproof Games 1,09 8 Bridge Constructor Portal Headup Games GmbH & Co KG 5,49 9 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 10 The Room Two Fireproof Games 2,29

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Asphalt 9: Legends Gameloft kostenlos 2 TENKYU Voodoo kostenlos 3 Helix Jump Voodoo kostenlos 4 Airline Commander RORTOS SRL kostenlos 5 Fortnite Epic Games kostenlos 6 PLANK! Kwalee kostenlos 7 Hole.io Voodoo kostenlos 8 Hello Neighbor tinyBuild LLC kostenlos 9 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos 10 Love Balls Super Tapx kostenlos