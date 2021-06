Bibbern auf Planet 4546b : In „Subnautica: Below Zero“ wird es nass und kalt

Kaltes klares Wasser, ein mysteriöser Planet und ganz viele offene Fragen beschäftigen Spielerinnen und Spieler von „Subnautica: Below Zero“. Also Flossen anlegen und ab in die Tiefen.

Berlin | Das ungeklärte Schicksal einer Schwester, ein ferner Planer, ganz viele Minusgrade - in „Subnautica: Below Zero“ ziehen wir als junge Forscherin Robin in die Ozeantiefen des Planeten 4546b. Anders wie beim Vorgänger „Subnautica“ von 2018 ist es aber leider nicht tropisch warm, sondern bibberkalt. Der Survival-Titel spielt zwei Jahre nach „Subnautic...

