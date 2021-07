Für iPhone und iPad : iOS-Game-Charts: U-Bahn-Surfen und kicken wie die Profis

Die Bahn fährt durch die Stadt und auf dem Dach gibt es einen blinden Passagier: Die iOS-Gamer suchen in dieser Woche gern den Nervenkitzel, und auch der Fußball rollt weiter.

Berlin | Das U-Bahn-Surfen hat seine Ursprünge vermutlich irgendwo in den 90er Jahren. Seit jeher kämpfen Polizei und Sicherheitspersonal gegen den gefährlichen Trend - auch in einem Spiel. Beliebt in dieser Woche ist „Subway Surfers“ von „Sybo Games Aps“. Als U-Bahn-Surfer rennt man durch Tunnel und über Gleise, immer auf der Flucht vor der Polizei. Währen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.