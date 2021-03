5. Mobilfunkgeneration : Huawei bietet 5G-Patente anderen Smartphone-Herstellern an

Der chinesische Technologie-Riese hält weltweit die meisten Patente für die neue Mobilfunkgeneration. Nun veröffentlicht Huawei sein Lizenzmodell - und will damit für Transparenz sorgen.

Shenzhen | Der chinesische Technologiekonzern will seine patentgeschützte 5G-Technologie in großen Stil an andere Smartphone-Hersteller lizenzieren. Das kündigte der Konzern am Dienstag in Shenzhen an und stellte erstmals ein Lizenzierungsmodell vor. Danach richtet sich die Lizenzgebühr nach dem Verkaufspreis des Handys und soll maximal 2,50 Dollar (2,10 Euro...

