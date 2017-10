Brüssel: Schlecht für die EU : Hass im Netz: Deutscher Alleingang sorgt für Ärger

Was tun gegen Hass und Gewaltaufrufe auf Online-Plattformen? In Deutschland ist vor kurzem ein Gesetz in Kraft getreten, das die Betreiber in die Pflicht nimmt. Selbst in der EU-Kommission werden allerdings Risiken gesehen.