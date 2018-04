Auch für mobile Geräte : Google-Maps-App zeigt barrierefreie Nahverkehrs-Routen an

Bisher gab es die Google-Maps-Funktion zur Planung von barrierenfreien Reiserouten nur für die stationäre Version. Nun zeigt die App-Version für das Smartphone an, welche Strecken im Nahverker etwa für Rollstuhlfahrer geeignet sind.

von dpa

05. April 2018, 11:28 Uhr

Google Maps auf dem Smartphone wird rollstuhlfreundlicher. Die App zeigt nun an, ob Rollstuhlfahrer eine Verbindung im öffentlichen Nahverkehr ohne zusätzliche Hilfe nutzen können.

Die entsprechende Einstellung findet sich in den Routenoptionen , erreichbar über das Dreipunktemenü in der oberen rechten Bildschirmecke. Barrierefreie Routen mit Daten der Nahverkehrsbetriebe gibt es zunächst für London, Boston, Mexico City, Tokyo und Sydney. Weitere Städte sollen in den kommenden Monaten folgen.

Rollstuhl- oder Kinderwagen-freundliche Routen können schon länger auch über die Web-Version von Google Maps erstellt werden. Allerdings weist Google in der Planung teilweise darauf hin, dass die angezeigten Ergebnisse inkorrekt sein könnten, da manche nicht aus offiziellen Quellen stammen. Hilfe bietet auch die Wheelmap des Vereins Sozialhelden. Sie zeigt an, ob ein Ort voll, teilweise oder gar nicht rollstuhlgerecht ist. Hier werden unter anderem Einkaufsmöglichkeiten, Bahnhöfe oder Toiletten erfasst. Eine Routenplanung wird aber nicht angeboten.