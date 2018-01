Lautsprecher und Thermostate : Google-Assistent unterstützt mehr als 1500 Smart-Home-Geräte

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

von dpa

erstellt am 16.Jan.2018 | 04:34 Uhr

Der in vielen Android-Smartphones und in den Google-Home-Geräten integrierte Google Assistant kann nun mit mehr als 1500 anderen Geräten kommunizieren. Diese Zahl hat die Firma aus Mountain View in den USA auf der Support-Seite des digitalen Assistenten veröffentlicht.

Dort können Nutzer auch die Liste aller unterstützten Geräte einsehen. Sie stammen von mehr als 200 Marken, darunter sind zum Beispiel Lautsprecher, Schlösser und Thermostate.