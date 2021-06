Wettbewerb : Google ändert Regeln für Suchmaschinen-Auswahl bei Android

Nach dem Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs hatte Google den Nutzern von Android-Smartphones bereits etwas mehr Auswahl unter Suchmaschinen eingeräumt. Nun soll das Listing kostenlos werden.

Mountain View | Google wird von rivalisierenden Suchmaschinen-Anbietern kein Geld mehr für die Aufnahme in eine Auswahlliste auf Android-Smartphones in Europa verlangen. Außerdem soll die Liste von bisher vier auf bis zu zwölf Dienste erweitert werden, wie Google in einem Blogeintrag ankündigte. Google hatte die zusätzliche Auswahlmöglichkeit bei der Neuanmeldung ...

