iPhone- und iPad-Spitzenreiter : Game-Charts: Wüsten-Ping-Pong und Tower-Defense

In der Wüste gekonnt über eine Linie hopsen, um zu punkten. Neu an der Spitze der iPhone-App-Charts landet das Gratis-Spiel «Dune!». Was die iOS-Gemeinde in dieser Woche noch bewegt, zeigen die Top Ten der mobilen Games.