Hits für iPhone und iPad : Game-Charts: Von Ninjakämpfern und Zaubersprüchen

Kinder dürften gerade im Spielfieber sein. Denn sowohl in Ninjago City als auch in Hogwarts geht es hoch her.

von dpa

17. Mai 2018, 12:12 Uhr

Ob Zauberschüler oder Schwertkämpfer: Adventure-Games stehen in dieser Woche besonders hoch im Kurs der Spiele für iPhone und iPad.

Gefahr, Humor und Kreativität: Diese spannende Mischung verspricht «Lego Ninjago: Ride Ninja». Bei diesem Spiel geht es um sechs junge Ninjas, die besondere Kräfte besitzen und für den Frieden kämpfen. Das führt zu rasanten Motorradrennen und Schwertkämpfen gegen gefährliche Schurken. Das Game schafft es auf Rang sieben der kostenlosen Games für das iPad.

Ein geheimnisvolles Spiel rund um die Schule eines weltberühmten Zauberers landet bei den kostenlosen Apps für iPhone und iPad ebenfalls in den Top Ten: In «Harry Potter: Hogwarts Mystery» können Gamer jede Menge Abenteuer als Schüler der Magie erleben. Sie lernen Zaubersprüche, kämpfen gegen Monster und wollen schließlich den Hauspokal gewinnen. Dazu dürfen die richtigen Freunde und magischen Zauberutensilien natürlich nicht fehlen. Deshalb müssen Spieler vorher auch Gegenstände sammeln und Freundschaften mit ihren Mitschülern schließen.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 .projekt Kyrylo Kuzyk 2,29 4 Nuclear inc 2 Dmitry Lomakin 1,09 5 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 6 Doodle Jump Lima Sky 0,49 7 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 8 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Pou Paul Salameh 2,29

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Helix Jump Voodoo kostenlos 2 Love Balls Super Tapx kostenlos 3 Fortnite Epic Games kostenlos 4 Weave the Line Lion Studios kostenlos 5 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos 6 Snake VS Block Voodoo kostenlos 7 The Cube - Was ist drin? Voodoo kostenlos 8 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos 9 Cash Show - Gewinne Geld! Zentertain Ltd. kostenlos 10 Knife Hit Ketchapp kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler P reis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 .projekt Kyrylo Kuzyk 2,29 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Hidden Folks Adriaan de Jongh 2,29 5 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 6 The Room Fireproof Games 1,09 7 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 8 RollerCoaster Tycoon Classic Atari 6,99 9 Baldur's Gate Overhaul Games 10,99 10 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Love Balls Super Tapx kostenlos 2 Helix Jump Voodoo kostenlos 3 Fortnite Epic Games kostenlos 4 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos 5 Woody Puzzle Free Block Puzzle Games Inc kostenlos 6 Impossible Bottle Flip tastypill kostenlos 7 LEGO NINJAGO: Ride Ninja LEGO System AS kostenlos 8 Weave the Line Lion Studios kostenlos 9 Cooking Fever Nordcurrent kostenlos 10 Kick the Buddy Chill Fleet kostenlos