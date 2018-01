Top-Apps für mobile Spieler : Game-Charts: Mit dem iPhone in die Lüfte steigen

Eine spannende Woche für Gamer: Beim Blick in die Spiele-Charts zeigt sich - vor allem Hobbypiloten, Marinekapitäne und Jump'n'Run-Fans hatten Spaß.

von dpa

24. Januar 2018, 16:53 Uhr

Nachdem in den vergangenen Wochen vor allem Freunde von gepflegten Autorasereien auf ihre Kosten kamen, sind nun Flugzeug-Fans an der Reihe. Das zeigen die iOS-Game-Charts in dieser Woche.

Mit «Take Off - The Flight Simulator» (1,99 Euro) von astragon Entertainment GmbH wird das iPhone zum Cockpit: Hobbypiloten können rund 20 Flugzeuge in über 40 Missionen ausprobieren. Mit der eigenen Fluggesellschaft werden Metropolen wie New York, London, Sydney und 18 weitere Flughäfen angesteuert. Zur Verfügung stehen Jumbo-Jets, Wasserflugzeuge und ein Militär-Jet.

In «Lauf, Würstchen, lauf!» von Crazy Labs müssen Gamer in die Rolle eines Würstchens schlüpfen und schnellstmöglich aus der Küche verschwinden. In diesem Jump and Run-Spaß geht es heiß her - man glaubt gar nicht, wie viel gefährliche Fallen sich einer flüchtenden Wurst in den Weg stellen. So gilt es, herabfallenden Küchenmessern oder plötzlich auflodernden Herdplatten auszuweichen. Das Game gibt es gratis für iPhone und iPad.

Die richtig dicken Pötte können iPad-User in «World of Warships Blitz» von Wargaming Group limited steuern. In zahlreichen Missionen gilt es, ein gewaltiges Kriegsschiff gegen zahlreiche Gegner auf der ganzen Welt antreten zu lassen. Das große Schiffeversenken kann kostenlos heruntergeladen werden.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 4 Sheltered Team17 Software Ltd 4,49 5 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 6 Take Off - The Flight Simulator astragon Entertainment GmbH 1,99 7 Doodle Jump Lima Sky 0,49 8 Geometry Dash RobTop Games AB 2,29 9 Pou Paul Salameh 2,29 10 Pavilion: Touch Edition Visiontrick Media AB 4,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Finger Driver Ketchapp kostenlos 2 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 3 Dune! Voodoo kostenlos 4 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos 5 Kick the Buddy Chill Fleet kostenlos 6 Lauf, Würstchen, lauf! Crazy Labs kostenlos 7 Talking Tom Pool Outfit7 Limited kostenlos 8 Balls Race Ketchapp kostenlos 9 Twisty Road! Voodoo kostenlos 10 Toon Blast Peak Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Returner 77 Fantastic, yes 5,49 3 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49 4 Pavilion: Touch Edition Visiontrick Media AB 4,49 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 7 Take Off - The Flight Simulator astragon Entertainment GmbH 1,99 8 The Room Fireproof Games 1,09 9 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 10 Turmoil Gamious B.V. 6,99

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 2 Lauf, Würstchen, lauf! Crazy Labs kostenlos 3 Toon Blast Peak Games kostenlos 4 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos 5 World of Warships Blitz WARGAMING Group Limited kostenlos 6 KiKANiNCHEN-App KiKA von ARD und ZDF kostenlos 7 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 8 Dune! Voodoo kostenlos 9 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 10 Fishdom Playrix Games kostenlos