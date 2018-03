Hits für iPhone und iPad : Game-Charts: Himmelstänzer und wilde Wüstenabenteuer

Neu- und Wiedereinsteiger sorgen für frischen Wind in den Charts. Besonders angesagt ist rasanter Brettsport in der Wüste. Aber auch ein dynamisches Jump-and-Run-Spiel mischt die Top Ten ordentlich auf.

von dpa

01. März 2018, 15:23 Uhr

Höher, schneller, weiter - das ist bei iOS-Gamern in dieser Woche das Motto. In hohem Tempo auf dem Board durch heißen Wüstensand sliden oder als Läufer riskante Sprünge über Klippen vollführen. Actionreicher Spaß ist angesagt, wie die Spiele-Charts in dieser Woche beweisen.

«Alto's Odyssey» (5,49 Euro) ist ein spannendes Abenteuer rund um verborgene Tempelstädte und verwehte Wüstendünen. Der Spieler begibt sich mit Alto und seinen Freunden auf die temporeiche Reise auf einem Sandboard, um die Wüste und ihre Geheimnisse zu entdecken. Dabei kann er über tiefe Schluchten springen, an steilen Felswänden entlanggleiten und auf Heißluftballons springen.

Wie auch beim erfolgreichen Vorgänger, dem Snowboard Spiel «Alto's Adventure», sorgen verschiedene Spielmodi und Wettereffekte wie Windstrudel oder Sternschnuppen für jede Menge Abwechslung. «Alto's Odyssey» schafft es auf Anhieb auf den zweiten Rang der meistgekauften Apps für iPhone und iPad.

Auch hoch im Kurs: «Sky Dancer: Free Falling» - ein aufregendes Endlosrunner Game, bei dem es darum geht, wilde Sprünge in waghalsigen Höhen zu meistern. Bei diesem Spiel können Adrenalinfans rennen, über Klippen und andere Hindernisse springen und den freien Fall in anderen Dimensionen erleben. Dabei ist das Fallen ebenso wichtig wie das Springen. Die App schafft es bei den kostenlosen Apps auf Platz vier für das iPhone und Platz zwei für das iPad.

Meistgekaufte iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Alto's Odyssey Snowman 5,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Pocket Build MoonBear LTD 1,09 5 Das Spiel des Lebens Marmalade Game Studio 3,49 6 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 7 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 8 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 9 Evoland Playdigious 0,49 10 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

Meistgeladene iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Dunk Line Ketchapp kostenlos 2 Baseball Boy! Voodoo kostenlos 3 Knife Hit Ketchapp kostenlos 4 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 5 Sky Dancer: Free Falling Pine Entertainment kostenlos 6 Keeper! Voodoo kostenlos 7 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos 8 Quizduell FEO Media kostenlos 9 Subway Surfers Kiloo kostenlos 10 Glitch Dash David Marquardt kostenlos

Meistgekaufte iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Alto's Odyssey Snowman 5,49 3 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 4 The Room Fireproof Games 1,09 5 The Room Two Fireproof Games 2,29 6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 7 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 8 The Game of Life Marmalade Game Studio 3,49 9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 10 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

Meistgeladene iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 2 Sky Dancer: Free Falling Pine Entertainment kostenlos 3 Seaport - History of Ships PIXEL FEDERATION, s.r.o. kostenlos 4 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos 5 Toon Blast Peak Games kostenlos 6 Homescapes Playrix Games kostenlos 7 Mysteries of the Past Pretty Simple kostenlos 8 ARD Quiz Erstes Deutsches Fernsehen kostenlos 9 Kick the Buddy Chill Fleet kostenlos 10 Puzzles - Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos