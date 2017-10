Spiele für iPhone und iPad : Game-Charts: Fußballspielen, Roboterkämpfe und Völkermord

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Strategiespiele sind oben auf der Beliebtsheitsskala der iOS-Besitzer. Ob mit dem Lieblingsfußball-Club den DFB-Pokal gewinnen, Roboter kämpfen lassen oder die Weltbevölkerung mit einem tödlichen Virus infizieren - die neusten Spiele-Charts lassen kaum Wünsche offen.

Passend zum Konsolenspiel ist es auch als App erhältlich: «EA SPORTS FIFA 18 Companion» (kostenlos). iPhone-Besitzer bereiten ihr Fußballteam immer und überall auf das nächste Spiel vor, bieten auf Last-Minute-Transfers und verbessern ihren Club mit neuen Spielern. Mit der neuen Version sind Konsole, Web-App und iPhone-App miteinander verbunden, sodass der Verein immer auf dem neusten Stand ist.

Ganz neu im iTunes-Store sind die Augmented-Reality-Games. Davon hat es «The Machines» (5,49 Euro) in die Charts geschafft. Spieler bringen Roboterkämpfe direkt auf ihren Wohnzimmertisch - der in Wahrheit komplett leer ist. Ob Sieg oder Niederlage, darüber entscheiden die virtuellen Kampffähigkeiten und das strategische Denken des iPhone-Nutzers.

Einer gegen die Welt? In «Plague Inc.» (0,99 Euro) entwickelt der Spieler eine Superkrankheit, die die ganze Bevölkerung der Welt auslöschen soll. Gestartet wird in einem Land, von dem die Krankheit sich nach und nach in andere Regionen ausbreitet. Per gesammelter DNA-Punkte verteilt der Spieler Talente an seine Seuche wie zum Beispiel eine Resistenz gegen Kälte oder Antibiotika.

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 4 Tiny Wings Andreas Illiger 1,09 5 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 6 MONOPOLY Game Electronic Arts 1,09 7 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49 8 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 9 The Machines Directive Games 5,49 10 Causality Loju 2,29

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Homescapes Playrix Games kostenlos 2 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 3 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 4 EA SPORTS™ FIFA 18 Companion Electronic Arts kostenlos 5 Flip Master Miniclip.com kostenlos 6 Snake VS Block Voodoo kostenlos 7 Idle Balls Voodoo kostenlos 8 Football Strike - Multiplayer Soccer Miniclip.com kostenlos 9 Stack AR Ketchapp kostenlos 10 Bowmasters - Multiplayer Game Playgendary kostenlos

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 3 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 4 Thimbleweed Park Terrible Toybox, Inc. 10,99 5 Monument Valley 2 ustwo Games Ltd 5,49 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99 8 Iron Marines Ironhide S.A. 5,49 9 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 2,29 10 The Witness Thekla, inc. 10,99

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Homescapes Playrix Games kostenlos 2 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 3 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 4 Modern Combat Versus Gameloft kostenlos 5 Flip Master Miniclip.com kostenlos 6 EA SPORTS™ FIFA 18 Companion Electronic Arts kostenlos 7 Football Strike - Multiplayer Soccer Miniclip.com kostenlos 8 Snake VS Block Voodoo kostenlos 9 Gardenscapes Playrix Games kostenlos 10 Bowmasters - Multiplayer Game Playgendary kostenlos