Spiele für iPhone und iPad : Game-Charts: Ein Unternehmen aufbauen und Aufgaben lösen

Ein Geschäft aufbauen wollen viele. Probieren können sie es erst einmal mit dem Spiel «Idle Supermarket Tycoon». Ein Angebot, das viele annehmen: Die Game-App landet in dieser Woche auf dem Treppchen.

20. Februar 2019, 17:54 Uhr

Es muss nicht immer gleich ein Praktikum sein, um herauszufinden, welche Begabung in einem steckt. In den iOS-Game-Charts befinden sich diesmal gleich zwei Titel, die die Nutzer vor berufliche Herausforderungen stellen. Ein anderer Titel ermöglicht es, sein Wissen zu testen.

So gibt etwa «Idle Supermarket Tycoon» den iPhone-Nutzern die Möglichkeit, sich als Geschäftsmann zu versuchen. Bei dem Spiel starten sie mit einem kleinen Laden und können ihn dann nach und nach in eine Supermarktkette verwandeln. Wie im echten Leben lassen sich die Filialen so umbauen, dass mehrere verschiedene Abteilungen entstehen, in denen Kunden Produkte wie Obst, Gemüse oder hochwertiges Fleisch finden.

Wer eher auf Wissensaufgaben steht, findet in «Quizduell» das richtige Spiel. In dieser Woche hat es den Sprung auf den achten Platz der meistgeladenen iPhone-Games geschafft und begeistert die Nutzer mit intelligenten wie farbenfrohen Herausforderungen. Dafür sorgen insgesamt über 35.000 Text- und Bilderfragen, bei deren Beantwortung sich die Spieler mit anderen messen können.

Genauso beliebt ist das iPhone- und iPad-Game «Matchington Mansion», das in den Charts weiterhin die oberen Plätze besetzt. Was sie so erfolgreich macht, ist ihr kreativer Anspruch. Die Spieler müssen eine Villa dekorieren und ihre Fähigkeiten als Raumgestalter unter Beweis stellen. Wem die Ideen fehlen, kann sogar bei den Nachbarn vorbeischauen und sich inspirieren lassen.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 4 Pou Paul Salameh 2,29 5 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99 6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 7 Doodle Jump Lima Sky 0,49 8 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 10 Transistor Supergiant Games, LLC 1,09

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos 2 Matchington Mansion Firecraft Studios Ltd. kostenlos 3 Idle Supermarket Tycoon - Shop Digital Things kostenlos 4 RADIAL Voodoo kostenlos 5 Homescapes Playrix Games kostenlos 6 Brawl Stars Supercell kostenlos 7 Drive and Park SayGames LLC kostenlos 8 Quizduell FEO Media kostenlos 9 Paint Pop 3D Good Job Games kostenlos 10 Boas.io Snake vs City Alictus kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 4 HORSE CLUB Pferde-Abenteuer Blue Ocean Entertainment AG 4,49 5 Transistor Supergiant Games, LLC 1,09 6 Football Manager 2019 Mobile SEGA 9,99 7 Tropico Feral Interactive Ltd 12,99 8 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 9 The Room Fireproof Games 1,09 10 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos 2 Homescapes Playrix Games kostenlos 3 Matchington Mansion Firecraft Studios Ltd. kostenlos 4 Brawl Stars Supercell kostenlos 5 Tank Stars Playgendary kostenlos 6 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 7 Happy Color™ Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos 8 Jigsaw Puzzle HD Puzzle-spiele Veraxen Ltd kostenlos 9 Fortnite Epic Games kostenlos 10 Paint Pop 3D Good Job Games kostenlos