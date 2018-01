Grafikgenuss in 4K-HDR : Final Fantasy XV für PC braucht bis zu 155 Gigabyte Speicher

Seit vielen Jahren begeistert die Rollenspielreihe Final Fantasy Gamer auf der ganzen Welt. Wer den neuesten Teil der Reihe in der maximal möglichen Grafikauflösung spielen will, braucht viel Speicherplatz.

17. Januar 2018, 10:12 Uhr

Die PC-Version von Final Fantasy XV kommt am 6. März in den Handel. Für maximale Details und HDR in 4K-Auflösung ist allerdings leistungsstarke Hardware nötig.

Publisher Square Enix empfiehlt als Grafikkarte die Geforce GTX 1080 Ti, mindestens einen AMD FX 9350 oder einen Intel Core i7-3770 als Prozessor.

Darüber hinaus sollte der PC mindestens 16 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher sowie mehr als 155 GB freien Festspeicher bereitstellen können. Während HDR nur unter Windows 10 (64 Bit) läuft, kommt das Spiel auch mit Windows 7 und Windows 8.1 zurecht, allerdings nur in den 64-Bit-Varianten.

Auch wer «nur» in HD-Auflösung (1280 zu 720 Pixel) spielen will, braucht einen flotten Rechner. Die Minimalanforderungen liegen hier bei einem Intel Core i5 2500 oder AMD FX 6100, einer Geforce GTX 760 oder AMD Radeon R9 280, 8 GB Arbeitsspeicher und mindestens 100 GB freiem Festspeicher.

Am 6. März erscheint außerdem eine Royal Edition genannte und überarbeitete Fassung des Spiels für die Playstation 4 und die Xbox One. Sie bietet neue Inhalte und Karten, mehr Ausrüstung und neue Gegner.