Neue Funktion : Facebook lässt alte Beiträge leichter löschen

Darauf haben schon viele Nutzer gewartet: Dank einer neuen Funktion wird es in Zukunft einfacher, eigene Beiträge auf dem sozialen Netzwerk Facebook zu löschen.

von dpa

03. Juni 2020, 15:59 Uhr

Facebook macht es seinen Nutzern leichter, nicht mehr erwünschte alte Beiträge verschwinden zu lassen. Mit der neuen Funktion «Aktivitäten verwalten» können Posts zum einen archiviert werden, so dass ein Nutzer sie nur noch selber sehen kann.

Man kann sie aber auch in einen Papierkorb verschieben, wo sie nach spätestens 30 Tagen gelöscht werden. Die Beiträge können dabei unter anderem nach bestimmten Personen oder Zeiträumen gefiltert werden, wie Facebook erläuterte.

Das Online-Netzwerk geht damit ein Problem an, das vielen Nutzern zu schaffen macht. Über die Jahre sammeln sich Beiträge an, die man nicht mehr Teilen möchte - oder in denen zum Beispiel ehemalige Freunde zu sehen sind. Bisher musste man die Posts einzeln löschen, mit der Filter-Funktion wird das gesammelte Entfernen einfacher. Die Funktion ist zunächst allerdings nur auf Mobilgeräten verfügbar.