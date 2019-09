Mehrere Kombinationen : Euro-Zeichen auf Tastatur erzeugen

Wer mit dem Computer schreibt, braucht hin und wieder das Euro-Zeichen. Oft befindet es sich als Zweitbelegung auf der «E»-Taste. Es lässt sich aber auch auf anderen Wegen nutzen.

26. September 2019, 04:34 Uhr

Money makes the world go round: Nicht zuletzt deshalb prangt auf den meisten Tastaturen das Euro-Zeichen (€) sichtbar als Zweitbelegung auf der «E»-Taste - aber eben nicht bei allen.

Das macht aber nichts, weil sich das Zeichen unter Windows immer auf zwei Arten generieren lässt. Einmal mit der Tastenkombi «Alt Gr» plus «E», und einmal mit der Kombi «Strg» plus «Alt» plus «E». Und unter macOS, also auf Apple-Rechnern, erzeugt man das Euro-Zeichen dagegen mit der Tastenkombi «Alt/Option» plus «E».