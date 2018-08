Raus aus der Mitte : Ein einfacher Tipp für schönere Fotos

Um beim Fotografieren ein bestimmtes Motiv hervorzuheben, sollte es im Bild auf dem richtigen Platz landen. Doch welcher Bildbereich eignet sich hierfür am besten?

von dpa

02. August 2018, 12:25 Uhr

Bei einem guten Foto gehören bildwichtige Elemente genau in die Mitte - sollte man meinen. Doch die Wahrheit sieht anders aus.

Um ihr Motiv wirkungsvoller in Szene zu setzen, sollten Hobbyfotografen dieses weiter in die linke oder rechte Bildhälfte rücken, erklärt der Photoindustrie-Verband. Denn Bildspannung entstehe, wenn der Blick des Betrachters aus der Bildmitte herausgeführt wird. Fotos mit dem Motiv genau in der Mitte des Bildes wirkten dagegen häufig langweilig und ohne Spannung – selbst dann, wenn das Motiv eigentlich interessant ist.