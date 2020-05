Support-Aus : Diese WLAN-Kameras laufen bald nicht mehr

Ohne Software und Internetdienste sind die allermeisten Smart-Home-Geräte nutzlos. Beendet also der Hersteller den Support, schauen Verbraucher in die Röhre - so wie bei diesen WLAN-Kameras.

von dpa

11. Mai 2020, 16:11 Uhr

Belkin stellt den Support für seine WLAN-Kamera-Serie Wemo Netcam am 29. Mai ein. Als Grund für diesen Schritt nennt der Hersteller die Abschaltung der zugehörigen Video-Internetplattform («iSecurity+»), ohne die die Kameras nicht funktionieren.

Ohne die Plattform können Besitzerinnen und Besitzer weder das Live-Videobild der Kameras ansehen noch Sicherheitsfunktionen wie Bewegungs-Benachrichtigungen nutzen. Belkin weist auch ausdrücklich darauf hin, dass die Geräte nicht mit Software oder Internetdiensten Dritter genutzt werden können. Wer sie noch benötigt, sollte seine Videos vor dem 29. Mai von der Plattform herunterladen.

Kunden, deren Wemo-Netcam-Produkt sich noch in der zweijährigen Produktgarantiezeit befindet, bietet Belkin eine Rückerstattung des Kaufpreises an. Und auch das Jahresabo für die «iSecurity+»-Plattform soll anteilig zurückerstattet werden, wenn es zeitlich noch über den Mai hinausgeht. Informationen zum genauen Prozedere der Erstattung hat der Hersteller auf seinen Interentseiten bereitgestellt.