Desinformation im Netz : Bundestagspräsident sieht „Teilöffentlichkeiten“ im Internet

Gezielt verbreitete Desinformationen sind ein wachsendes Problem im Internet. Oft verlaufe die Kommunikation inzwischen alles andere als demokratisch, sagt Bundespräsident Schäuble.

Berlin | Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat „Teilöffentlichkeiten“ in Sozialen Netzwerken beklagt. „Die algorithmengesteuerte Aufmerksamkeitsökonomie im Netz zementiert Teilöffentlichkeiten, die nicht mehr zum Diskurs über das Gemeinsame zusammenfinden“, sagte er am Montag in einer Rede auf einem Symposium der Landesmedienanstalten als Medienre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.