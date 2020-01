Warum Schnäppchen teuer werden können : Billig um jeden Preis? Was steckt hinter Shopping-Apps wie Wish, Joom & Co

Ein ausgestelltes Tüllkleid für 8 Euro? Orthopädiesohlen für 3 Euro? Mit Shopping-Apps wie Joom oder Wish scheint das möglich. Doch was steckt dahinter? Und wie reagiert der Handel?

von Nina Kallmeier

12. Januar 2020, 10:00 Uhr

Osnabrück | Wer Kleidung, Elektrik & Co. im Internet kaufen möchte, wird mit vielen Angeboten konfrontiert. Die klassischen Internetseiten und Apps der Hersteller-Marken sowie einschlägigen Plattformen wie Amazon, Zalando, about you & Co werden von immer neuen Shopping-Apps flankiert – zunehmend mit Produkten aus China.

Ein Beispiel ist Wish, aber auch Joom, die eigenen Angaben zufolge schnellst wachsende Shopping-App in Europa mit 250 Millionen Nutzern, lockt vor allem mit günstigen Preisen. Eine Smart-Watch für 7 Euro, Kleider für unter 10 Euro, eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung für 2,90 Euro – der eine oder andere greift da zu. Doch was sich nach Schnäppchen anhört, kann den Käufer im Nachhinein teuer zu stehen kommen.

Zoll, Versandgebühren, niedrige Qualität

Die Verbraucherzentralen registrieren zunehmend Beschwerden, unter anderem über Wish: Produkte kommen beschädigt oder gar nicht an, sind schlecht verarbeitet. Auch lange Lieferzeiten und hohe Versand-, Zoll- und Rücksendegebühren sind ein Thema – denn, so informiert das in Riga eingetragene Unternehmen Joom auf seiner Website: Zollgebühren können zusätzlich entstehen und für die kostenpflichtige Rücksendung nach China, wenn die Ware nicht passt oder nicht gefällt, ist der Käufer selbst verantwortlich.

Trotz allem: Laut HDE-Online-Monitor gehörte Wish zuletzt zu den sechs Lieblings-Apps der deutschen Onlineshopper. Was bedeutet die neue Billig-Konkurrenz für die Branche? Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), kritisiert gegenüber unserer Redaktion:

„Der Handel stellt sich jeder Konkurrenz, auch der ausländischen Anbieter. Voraussetzung sind aber faire Wettbewerbsbedingungen. Und genau daran mangelt es oft bei den Angeboten aus China."





Er nennt mit Blick auf die Händler aus Fernost nicht eingehaltene Umwelt- und Produktsicherheitsvorschriften ebenso wie eine korrekte Versteuerung der Waren. „Das verfälscht den Wettbewerb und heimische Händler, die sich an die Regeln halten, sind dann im Nachteil.“ Verstöße gegen Wettbewerbsbedingungen müssten entsprechend geahndet werden, doch die Kontrolle sei bei Lieferungen aus Fernost nicht immer einfach.

Daher fordert Genth:

„Zollbehörden müssen mehr Pakete kontrollieren, damit Waren, deren Verkauf in Europa eigentlich nicht zulässig ist, in größerer Zahl abgefangen werden.“





Dafür brauche der Zoll dringend mehr Personal. Aber auch über digitale Lösungen sollte nachgedacht werden, so der HDE-Hauptgeschäftsführer. „Beispielsweise könnte es verpflichtend werden, eine gültige Umsatzsteuernummer maschinenlesbar auf das Paket zu drucken, so dass eine automatische Kontrolle möglich ist.“

Insgesamt wird das Einkaufen über Smartphone und Apps immer beliebter. Rund 61 Prozent der Onlineshopper kaufen heute deutlich häufiger über eine App ein als noch vor ein bis zwei Jahren, zeigt der HDE-Onlinemonitor.