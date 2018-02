Surftipp : Bilder nach Pixeln sortieren

Ordnung ist das halbe Leben. Wer das in wirklich allen Bereichen beachten will, hat mit Pixel Chart ein Werkzeug für digitale Bilder an der Hand.

von dpa

Mit dem Pixel Chart können Fotos oder Bilder in einzelne Pixel sortiert werden. Sortiert werden sie vor den Augen der Nutzer etwa nach Helligkeit, Sättigung oder Farbwert.

Zur Auswahl stehen entweder zufällige Bilder aus der Foto- und Gif-Datenbank imgur.com, oder man lädt selbt ein Bild hoch, das dann geordnet wird.