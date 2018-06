Netzphänomen : Berühmtes Internet-Meme: So geschockt wie sie ist keine

Durchs Internet geistern gerade Fotos eines Models, das einen Gesichtsausdruck besonders gut beherrscht: schockiert.

von Viktoria Meinholz

28. Juni 2018, 18:46 Uhr

Hamburg | Es gibt Fotos, die begegnen einem im Internet immer wieder. Weil sie entweder sehr aussagekräftig sind oder weil sie zu jeder noch so absurden Geschichte passen. Zusammen mit einem kurzen Text auf dem Bild, wird dieses zum Meme. Memes verbreiten sich über Soziale Netzwerke – meistens verlieren sie dabei ihre Grundaussage und werden von kreativen Usern neu interpretiert.

Ein Bild, das in den vergangenen Jahren gerne für unterschiedliche Memes genutzt wurde, ist das eines jungen Paares und einer Frau im roten Kleid. Während er der Frau in rot deutlich angetan hinterherschaut, blickt seine Freundin ihn ärgerlich von der Seite an. Den dreien wurden schon die unterschiedlichsten Dinge in den Mund gelegt.

Geschockter Gesichtsausdruck in Serie

Aufgrund der Beliebtheit des Bildes, sind die drei Models inzwischen so etwas wie Internetberühmtheiten. Einem Journalisten und Blogger ist nun aufgefallen, dass die junge Frau rechts im Bild auch noch für viele andere Symbolbilder Model gestanden hat. Und das sie dabei einen wirklich geschockten Gesichtsausdruck zur Schau stellt:





Know the girl on the right? I have something to show you, guys. pic.twitter.com/mnrSYaVANH — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25. Juni 2018





She's easily shocked when looking at screens. pic.twitter.com/uEjlVAgflE — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25. Juni 2018













Her friends are shocked, too. pic.twitter.com/oGL2fPbYsh — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25. Juni 2018





She's even shocked when using a laptop. pic.twitter.com/Yq4liF0Ygh — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25. Juni 2018





Or while paying for something online at the coffee shop. pic.twitter.com/52dQzTLCl3 — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25. Juni 2018







Or while at the beach on a nice day. pic.twitter.com/8wqm4puWTR — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25. Juni 2018





Or while looking at someone else's phone. pic.twitter.com/SRrujhFlRw — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25. Juni 2018





Or, even without a phone at all. pic.twitter.com/qEJAN0FXat — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25. Juni 2018





If I were her, I would just be in a constant shocked state all the time. pic.twitter.com/onaWiVDdLJ — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25. Juni 2018