Für iPhone und iPad : App-Charts: Gelungene Web-Meetings und Thermomix-Kreationen

In der Pandemie ist bei vielen sowohl Homeoffice als auch zu Hause kochen angesagt. Kein Wunder also, dass eine Rezepte-App und eine Meeting-App ganz oben in den iOS-Charts dieser Woche mitspielen.

Berlin | In Pandemiezeiten sind viele dankbar über einfache Rezeptvorschläge. Neben Homeoffice und Homeschooling bleibt schließlich oft kaum Zeit, um noch entspannt für die Familie zu kochen. Etwas Abwechslung zum Bestellservice wünscht man sich aber doch. Im Alltag schwören dabei viele auf den Thermomix. Ein Allrounder, der sowohl mixen, rühren, kneten als...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.