Helfer für iOS : App-Charts: Fahrkarten, Tabellen und Pixel-Bürger

Mehr Service bei der Deutschen Bahn - das bietet der «DB Navigator». Die App schafft in dieser Woche den Sprung in die iOS-Download-Charts. Außerdem tauchen Microsofts Office-Klassiker «Excel» und eine wuseliges Aufbauspiel in den Top Ten auf.

von dpa

04. Oktober 2018, 17:37 Uhr

Pünktlich zum Herbstbeginn fährt die App «DB Navigator» der Deutschen Bahn in die iOS-App-Charts ein. Fahrkarten für den Nah- und Fernverkehr in den teilnehmenden Verkehrsverbünden können bequem von der App aus gebucht werden.

In Echtzeit zeigt die App Verspätungen des Zugs sowie eine eventuelle Änderung bei der Wagenreihung an. Mit dem sogenannten «Komfort Check In» kann man sich die Kontrolle durch den Schaffner im Zug ersparen und entspannt ein Nickerchen machen. Und, nicht zu vergessen: Die App fungiert nach Kauf eines Tickets selbst als Beleg. Zettelwirtschaft gehört also der Vergangenheit an.

Ebenso hat ein klassisches Tool für die Tabellenerstellung den Weg in die Charts gefunden. «Microsoft Excel» (In-App-Käufe möglich) ermöglicht das Bauen und Verwalten von Tabellen und Kalkulationen jeglicher Art auf dem iPad. Ganz kostenlos ist das allerdings nicht: Man benötigt zum Benutzen der App ein kostenpflichtiges Abo für Microsofts Dienst «Office 365».

Eine ganze Zivilisation unter seine Kontrolle zu bringen - dieser Aufgabe stellen sich iOS-Spieler bei «Rise of Civilisation» (In-App-Käufe möglich) von Lilith Games. Ziel ist es, die kleinen Pixel-Bürger in eine Zukunft voller Frieden und Wohlstand zu führen. Das Spiel ist ein Online-Spiel und wird gegen Mitspieler überall auf der Welt gezockt. Doch zunächst muss eine im Nebel verborgene Welt mit Spähern erkundet werden. Immer wieder muss die eigene Zivilisation gegen heranstürmende Barbaren-Horden verteidigt werden. Da scheint es überlebenswichtig, Bündnisse mit anderen Spielern einzugehen.

Meistgekaufte iPhone Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 6 PlantSnap Plant Identification PlantSnap, Inc. 4,49 7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 8 Afterlight 2 Afterlight Collective, Inc 3,49 9 WeatherPro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 10 Mini Metro Dinosaur Polo Club 3,49

Meistgeladene iPhone Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 2 GLAMOUR Shopping Conde Nast Digital Germany GmbH kostenlos 3 Happy Glass Lion Studios kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 YouTube Google, Inc. kostenlos 6 Google Maps - Transit & Food Google, Inc. kostenlos 7 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos 8 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 9 DB Navigator Deutsche Bahn kostenlos 10 eBay Kleinanzeigen Marktplaats BV kostenlos

Meistgekaufte iPad Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Notability Ginger Labs 10,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 5 PDF Expert by Readdle Readdle Inc. 10,99 6 Duet Display Duet, Inc. 10,99 7 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49 8 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 9 Mini Metro Dinosaur Polo Club 3,49 10 MyScript Nebo MyScript 8,99

Meistgeladene iPad Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 2 YouTube Google, Inc. kostenlos 3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 4 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 5 Happy Glass Lion Studios kostenlos 6 Rise of Civilizations Lilith Games kostenlos 7 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 8 Messenger für WhatsApp - iPad Gorilla Technologies kostenlos 9 Microsoft Excel Microsoft Corporation kostenlos 10 Sky Go Sky kostenlos