Entwicklerversion ist da : Android 13: Das sind die neuen Funktionen

Google hat eine erste Fassung der nächsten Android-Version veröffentlicht. Die ist zwar für Entwickler gedacht. Die neuen Funktionen sind aber jetzt schon spannend.

Die Android-Entwicklung steht nicht still. Mittlerweile wird an Kapitel 13 des mobilen Betriebssystems getüftelt. Sie könnte bereits im Spätsommer fertig sein. Wenn Google es schafft, den selbst aufgestellten Zeitplan für das Projekt einzuhalten. Diese Neuerungen in Android 13 sind bereits bekannt: - Photo Picker: Eine Datenschutz-Funktion, die es Nutz...

