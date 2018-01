Überarbeiteter Treiber online : AMD-Radeon-Update: ältere DirectX9-Games wieder spielbar

Auf einem modernen PC Game-Klassiker wie «Command&Conquer» oder den ersten Teil der «Witcher»-Triologie spielen? Das geht ab sofort mit einem neuen Treiber für Radeon-Grafikkarten. Allerdings müssen Nutzer mit Problemen rechnen.

von dpa

22. Januar 2018, 12:24 Uhr

AMD hat die Ausgabe 18.1.1 seines Adrenalin-Treibers für Radeon-Grafikkarten veröffentlicht. Er soll unter anderem wieder das Spielen älterer DirectX9-Titel ermöglichen, die unter den ersten Versionen des Treibers nicht mehr starten wollten.

Darunter waren beliebte Titel der «Command & Conquer»-Reihe, Teil eins und zwei von «The Lord of the Rings: Battle for Middle Earth» sowie die Enhanced-Edition von «The Witcher». Außerdem gibt es weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die auch aktuelle Spiele betreffen.

Noch ungelöst sind laut « heise online » Probleme mit plötzlichen Abstürzen von «Overwatch» oder «Tom Clancy's Rainbow Six Siege» und der Wiedergabe von Inhalten des Streamingdienstes Netflix im Browser und der Windows-App.