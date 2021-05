Bundesrat : Alle Bürger bekommen ein Recht auf schnelles Internet

In Sachen Digitalisierung hinkt Deutschland teilweise hinterher. Nun gibt es immerhin einen neuen Beschluss, dass zumindest jeder Bürger und jede Bürgerin ein Recht auf schnelles Internet hat.

Berlin | Das Recht auf schnelles Internet ist beschlossene Sache. Der Bundesrat nahm am Freitag ein Gesetz an, demzufolge alle Bürger für ihre Häuser und Wohnungen ab Mitte 2022 bessere Internetverbindungen einfordern können. Die Bundesnetzagentur würde solche Beschwerden prüfen. Allerdings dürfte das künftig geltende Festnetz-Mindestlevel so niedrig sein, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.