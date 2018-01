Diagnoseprogramm : Akkuzustand von iPhones mit iMazing überprüfen

vergrößern 1 von 1 Foto: Franziska Gabbert 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Jan.2018 | 04:08 Uhr

Wer genaue Auskunft über den Zustand seines iPhone-Akkus haben will, kann das Diagnoseprogramm iMazing nutzen. Es ist als Download für Windows-PC und Mac verfügbar.

Wie «Mac & i» berichtet, zeigt bereits die kostenlose Version des Programms genaue Informationen über Kapazität, Ladezyklen und Zustand des Akkus an, wenn man das iPhone per USB-Kabel mit dem Computer verbindet.

Was das Programm allerdings nicht verrät: ob der Zustand des Akkus bereits dazu führt, dass ein iPhone in der Leistung gedrosselt wird. Hier will Apple bald Abhilfe schaffen. In einem für «früh in 2018» angekündigten Update für iOS soll eine Batteriediagnose nachgeliefert werden.