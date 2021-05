Gegen Bezahlung : Kampagne gegen Biontech: Youtuber sollten Impfstoff schlecht machen

Deutsche und französische Influencer berichten, dass ihnen Geld dafür geboten wurde, den Biontech-Impfstoff zu verunglimpfen. Wer hinter dem Angebot steckt, ist noch unklar.

Paris | In Frankreich ist eine Kampagne gegen den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer aufgeflogen: Mehrere Influencer erhielten nach eigenen Angaben Mails, in denen sie aufgefordert wurden, das Vakzin im Videodienst Youtube gegen Bezahlung schlecht zu machen. Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran äußerte sich am Dienstag entsetzt: "Das ist armse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.