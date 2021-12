Internet : Youtube: Erneut Kanal von russischem Sender RT entfernt

Youtube geht wegen Falschinformation gegen deutsche Ausgaben des russischen Senders RT vor - dieser versucht die Sperre mit einem neuen Live-Kanal zu umgehen. Doch auch hier ist nun Schluss.

Berlin | Die Videoplattform Youtube hat erneut einen deutschsprachigen Kanal des russischen Staatssenders RT entfernt. Ein Youtube-Sprecher teilte am Donnerstag mit: „Bei YouTube gelten seit jeher klare Community-Richtlinien, welche definieren, was auf der Plattform erlaubt ist und was nicht. RT DE wurde im September auf YouTube für das Umgehen unserer Nutz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.