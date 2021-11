Tutoren und Alienfreunde : „The Artful Escape“: Selbstfindung im Farbenrausch

Der junge Musiker Francis will sich aus dem Schatten seines berühmten Onkels befreien. Doch in der Nacht vor dem großen Debüt beginnt zunächst einmal ein psychodelischer Selbstfindungstrip.

Berlin | Francis Vendetti ist eigentlich Folk-Musiker und steht vor einer handfesten Identitätskrise. Kurz vor seinem Debütauftritt in seiner Heimatstadt Calypso kommen ihm Zweifel: Will er wirklich in die Fußstapfen seines berühmten Onkels, einer verstorbenen Musiklegende, treten? Und ist der Folk wirklich seine Leidenschaft? In „The Artful Escape“ begeben...

