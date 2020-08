Jetzt anhören : Text-to-Speech: Unsere Zeitung lernt sprechen

Schon gehört? Die Inhalte unserer Tageszeitung kann man jetzt nicht nur lesen – sondern auch anhören. Fast in jedem der Artikel auf unserer Website und in der NewsApp finden Sie dazu einen Player. Einfach draufklicken und anhören! So erfahren Sie, was wichtig ist, auch wenn Sie gerade keine Hand frei haben – beim Kochen oder beim Sport zum Beispiel. Das ganze funktioniert über Text-to-Speech (TTS). Was genau dahinter steckt, erklären wir hier.

von Lisa Kleinpeter

03. August 2020, 18:40 Uhr

Schwerin | Was heißt TTS?



Text-to-Speech bedeutet, dass ein Text über eine Software künstlich in gesprochene Sprache (Speech) umgewandelt wird. Dabei entsteht eine Audio-Datei, die Sie anhören können. Einfach gesagt, liest der Computer die Artikel vor.

Was kann ich mir anhören?

Alles! Na ja fast alles. Etwa 70 Prozent unserer Inhalte auf der Website und in der App können Sie über TTS hören. Ausgenommen sind zum Beispiel Veranstaltungstipps, Live-Ticker und Hinweise in Bildergalerien.

Text-To-Speech noch in den Kinderschuhen

Die menschliche Sprache ist sehr komplex. Kinder brauchen Jahre, bis sie komplizierte Wörter aussprechen können und noch länger, bis sie richtig lesen können. So gesehen steckt auch die heutige Text-to-Speech-Software noch in den Kinderschuhen. Bevor sie ein Wort vorliest, untersucht sie dieses nach bestimmten Strukturen. Das Programm weiß, dass zum Beispiel die Buchstaben S-C-H zusammen – also sch – ausgesprochen werden. Doch es gibt immer wieder Wörter, bei denen diese Logiken nicht greifen. So kann die Software nicht erkennen, ob das Wort Profitrainer wie „Profi-Trainer“ oder „Profit-Rainer“ ausgesprochen wird. Noch komplizierter wird es bei Begriffen aus anderen Sprachen, bei Eigennamen oder Wörtern mit mehreren Bedeutungen wie zum Beispiel Hochzeit. Deshalb kommt es immer wieder zu Fehlern. Doch im Gegensatz zum Menschen, lernt der Computer sehr schnell. Einmal korrigiert, spricht er das Wort nie wieder falsch aus.

Wie kann ich Fehler melden?

Wir arbeiten ständig daran, Wörter und auch die Betonung der Sätze weiter zu optimieren. Wir rechnen damit, dass die künstliche Stimme in ein bis maximal zwei Jahren kaum mehr von einer menschlichen Stimme zu unterscheiden sein wird.

Sie wollen uns helfen, TTS noch weiter zu verbessern? Sollten Ihnen falsch ausgesprochene Wörter oder sonstige Fehler in unserem TTS-Player auffallen, schreiben Sie einfach eine e-Mail an audio@mhnord.de mit folgenden Informationen:

Titel des Artikels

Artikel-Link (diesen können Sie aus der Eingabeleiste des Browsers kopieren)

falsch ausgesprochenes Wort