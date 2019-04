Terrorpropaganda bei Facebook und Co : So ködern Islamisten Jugendliche mit Mesut Özil

View this post on Instagram

Wenn die Franzosen verloren hätten, wären Sie Afrikaner und Araber. Jetzt können sie ihr "Glück" kaum fassen und werden als Franzosen bezeichnet, weil sie Weltmeister sind. Bei der deutschen Nationalmannschaft lief es andersherum. Sie waren diesmal nicht siegreich und daher musste der Muslim in der Mannschaft dafür herhalten. So sagte Mesut Özil: âIch bin deutsch wenn wir gewinnen, aber ich bin Immigrant wenn wir verlieren.✠Der ekelerregende Rassismus ist in Europa weiterhin tief in den hiesigen Völkern verankert. Und nicht selten ist der Rassismus ein Zeichen dafür, dass Ideen und Werte in der Gesellschaft nicht ausschlaggebend sind. Und so stellt Mesut Özil eine nachvollziehbare Frage in seinem Statement: "Meine Freunde Lukas Podolski und Miroslav Klose werden nie als Deutsch-Polen bezeichnet, also warum bin ich Deutsch-Türke? Ist es so, weil es die Türkei ist? Ist es so, weil ich ein Muslim bin? Ich denke, hier handelt es sich um eine wichtige Sache. Indem man als Deutsch-Türke bezeichnet wird, werden Menschen bereits unterschieden, die Familie in mehr als einem Land besitzen. Ich wurde in Deutschland geboren und ausgebildet, also warum akzeptieren die Leute nicht, dass ich Deutscher bin?" Ja, unser lieber Bruder, du hast es erfasst.Das ist der Grund und diese Erfahrungen machen Muslime deutschlandweit. "Weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst. Sag: Gewiß, Allahs Rechtleitung ist die (wahre) Rechtleitung. Wenn du jedoch ihren Neigungen folgst nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so wirst du vor Allah weder Schutzherrn noch Helfer haben." 2:120 (Quran) #mesutözil #mesutozil #mesut #ozil #özil #bruder #frankreich #deutschland #türkei #hamburg #berlin #frankfurt #muslim #allah