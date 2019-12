Update in Wellen : Beliebte Spotify-Funktion "Sleep-Timer" nun für iOS und Android verfügbar

Den "Sleep-Timer" in Spotify gab es bisher nur für Android, nun kommt er auch auf iPhone und iPad. So funktioniert es.

von Mark Otten

03. Dezember 2019, 10:28 Uhr

Stockholm/Schwerin | Mit dem "Sleep-Timer" in Spotify legen Nutzer fest, nach welcher Zeit die Wiedergabe von Musik, Hörbüchern oder Podcasts automatisch stoppt. Vorteil: Die App läuft nicht die ganze Nacht hindurch und muss nicht im Halbschlaf beendet werden. (Weiterlesen: Sechs weitere Spotify-Tipps, die Nutzer kennen sollten)

Spotify: So funktioniert der Sleep-Timer

Den Sleep-Timer in Android aktivieren Nutzer so:

Lied, Hörbuch oder Podcast starten

auf die drei Punkte für die Titel-Einstellungen tippen

in der nun sichtbaren Liste "Sleeptimer" wählen

die gewünschte Zeit einstellen, nach der die Wiedergabe gestoppt wird. Zur Auswahl stehen 5, 10, 15, 30, 45 und 60 Minuten.

Schade: Bislang können Nutzer nur die vorgegebenen Zeiten auswählen. Die manuelle Eingabe oder die Auswahl zum Stopp nach dem aktuellen Titel fehlen bislang.

Spotify Sleep-Timer unter iOS

Während der Spotify "Sleep-Timer" bereits seit Mai 2019 in der Android-App verfügbar ist, verteilt Spotify die Funktion in Wellen nun auch für iOS. Dort soll die Funktion über das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke verfügbar sein, berichtet die US-Tech-Seite engadget.com.

Nutzer von Apples iPhone oder iPad, die das entsprechende Update noch nicht laden können, müssen wie bisher einen Umweg über eine Apple-App nehmen. Das geht so:

Vorinstallierte App "Uhr" öffnen

in der unteren Leiste auf "Timer" tippen

die gewünschte Zeit bis zum Abschalten einstellen

auf den darunterliegenden Eintrag "Timer-Ende" tippen

ganz nach unten wischen und "Wiedergabe stoppen" tippen.

