Schweriner Volkszeitung bei Instagram : 10.000 Menschen in MV gefällt das!

Unter „svz.de“ gibt es auf Instagram täglich die Top-Themen des Tages. Die Zahl der Fans wächst stetig. Jetzt wurde die 10.000er-Follower-Marke geknackt.

Schwerin | Mit 20 Likes fing alles an. Unter dem Namen „Heimatnorden“ startete am 24. April 2017 der Instagram-Account der Schweriner Volkszeitung. Damals ein Experiment. Ein Album der schönsten Momentaufnahmen in Mecklenburg-Vorpommern. Heute, vier Jahre und 1100 Beiträge später, ist aus dem Experiment ein fester Bestandteil unserer Berichterstattung geworden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.