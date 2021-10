Gastgewerbe : Roboter „Bella“ serviert die Speisen

Die Corona-Pandemie hat dem Gastgewerbe schwer zugesetzt, nun sind in vielen Restaurants auch die Mitarbeiter „Mangelware“. Ein Gastronom in Grömitz hat sich ungewöhnliche Hilfe geholt.

Grömitz | In einem Restaurant im Ostseebad Grömitz bringt seit wenigen Tagen Roboter „Bella“ die Speisen. Mit dem ungewöhnlichen Helfer will Gastwirt Tim Bornewasser dem Personalmangel in der Gastronomie begegnen. Die sprechende Maschine solle keinesfalls menschliche Servicekräfte ersetzen, sagte Bornewasser. Aber er könne ihnen Laufwege beispielsweise zwisc...

