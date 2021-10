Vermittlungsplattform : Plattform Airbnb: 80 Prozent weniger Adressen in Amsterdam

Airbnb hat nach der Einführung einer Registrierungspflicht in Amsterdam etwa 80 Prozent seiner Adressen verloren. Die neue Regel wurde als Maßnahme gegen die Wohnungsnot in Amsterdam eingeführt.

Amsterdam | Nach Einführung strengerer Regeln für private Zimmervermieter hat die Vermittlungsplattform Airbnb in Amsterdam etwa 80 Prozent ihrer Adressen verloren. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt gegenüber der Nachrichtenagentur ANP. Seit dem 1. Oktober gilt in Amsterdam eine Registrierungspflicht. Wer seine Wohnung an Touristen vermieten will, muss das...

