Anfängerfehler : Passwort veröffentlicht: Freie Wähler blamieren sich im Netz

Wenn das Internet mal wieder "Neuland" ist: Die Freien Wähler haben aus Versehen ein wichtiges Passwort verraten.

von Viktoria Meinholz

16. Oktober 2018, 15:54 Uhr

München | Die Freien Wähler stehen nach ihrem guten Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern und ihrer möglichen Koalitionspartnerschaft mit der CSU im Rampenlicht. Dass das neu gewonnene Interesse an der Partei von Hubert Aiwanger auch Schattenseiten hat, musste diese nun erfahren: Durch einen unverhofft großen Andrang auf die Website der Freien Wähler brach diese zusammen und zeigte bereits am Sonntag nur noch eine Fehlermeldung an.

Weiterlesen: Erklärt in fünf Zahlen – Wer sind eigentlich die Freien Wähler?



Wahlkampfforderung: hohes Datenschutzniveau

So etwas geschieht immer wieder, doch was aufmerksame Leser in der Fehlermeldung entdeckten, macht den Vorfall für die Freien Wähler richtig peinlich: In der Meldung war das Passwort zur Datenbank zu lesen, in der auch die Dokumente der Homepage abgespeichert sind. Laut "Heise Online" ein wahrer Anfängerfehler. So können mögliche Angreifer sehr leicht auf die Webseite zugreifen und diese manipulieren.

Ein Twitter-User wies bereits am Sonntag unter einem Tweet des ZDFs auf die Sicherheitslücke hin.

Besonders peinlich: In ihrem Wahlprogramm beschäftigen sich die Freien Wähler auch mit der Digitalisierung, die sie "gestalten wollen". "Gegen Cyberangriffe müssen wir uns engagiert rüsten und ein hohes Datenschutzniveau für Sie als Bürger sicherstellen", liest man dort. "Wir passen auf, dass Bayern hier nicht weiter schläft." Ob das die Wähler nun noch beruhigt?